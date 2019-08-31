Путин считает Соборную мечеть в Петербурге самой красивой в мире

"Самая красивая [мечеть] в мире - это в Петербурге", - сказал Путин.

НОВО-ОГАРЕВО, 31 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает, что самая красивая мечеть в мире находится в Санкт-Петербурге. Об этом он заявил на встрече с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

Перед этим Кадыров назвал самой красивой в мире недавно открытую в чеченском городе Шали мечеть "Гордость мусульман". Он добавил, что это также самая большая мечеть в Европе. Однако услышав мнение президента о том, что самое красивое подобное сооружение находится в Петербурге, Кадыров сказал, что спорить с главой государства не станет.

Он поблагодарил Путина за поддержку строительства мечети и передал ему "слова искренней признательности от десятков ученых, алимов, муфтиев".

"Они меня просили, чтобы я вам передал слова признательности за то, что вы оказываете поддержку исламскому миру", - отметил Кадыров.

Мечеть имени пророка Мухаммеда

Мечеть имени пророка Мухаммеда "Гордость мусульман" расположилась на территории более 5 га неподалеку от комплекса зданий "Шали-Сити" в 30 км от Грозного. По четырем ее сторонам стоят минареты высотой 63 метра каждый, а высота купола мечети составляет 43 метра.

Святыня построена Фондом имени первого президента республики Ахмата-Хаджи Кадырова. Ее здание гармонично вписывается в архитектуру города. Оно покрыто белоснежным мрамором, привезенным специально с греческого острова Тасос. Материал отличается особыми светоотражающими свойствами, что позволяет в жаркую погоду стабилизировать температуру.

Соборная мечеть в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербургская соборная мечеть построена в 1910-1013 годах архитектором Николаем Васильевым на средства эмира бухарского Сеид-Абдул-Ахад-Хана. Васильев взял за образец гробницу Тамерлана, адаптировав его к условиям петербургской погоды - удлинил купол и скрыл за стенами изломы кровли - традиционная плоская крыша не могла бы выдержать снеговой нагрузки. Растительные орнаменты декора на двух фасадах и минаретах повторяют лучшие образцы бухарских зодчих, хотя полностью выполнены в Петербурге.

Мечеть открыли в дни празднования 300-летия Романовых. В 1940-1956 году здесь располагался склад медикаментов, а затем мечеть вновь была передана верующим. Мечеть трехэтажная - на первом молятся мужчины, на втором - женщины, на третьем располагается медресе. Немусульмане могут осмотреть мечеть во время специально организованных экскурсий, в другое время доступ представителям других религий и атеистам в мечеть закрыт.