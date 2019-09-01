"Точность, оперативность и объективность". Путин поздравил ТАСС со 115-летием

"Сегодня ТАСС является одной из крупнейших информационных компаний мира, - отметил глава государства в своей поздравительной телеграмме. - Нынешний коллектив агентства с уважением относится к замечательным традициям, заложенным ветеранами-тассовцами, использует в работе новейшие технологии, воплощает в жизнь интересные творческие, просветительские, социальные проекты, расширяет международное сотрудничество". "А главное, как и в прежние времена, точность, оперативность и объективность информационных материалов остаются фирменным стилем деятельности центрального офиса ТАСС и его корпунктов в России и за рубежом", - подчеркнул российский лидер.

"Вы по праву можете гордиться историей легендарного ТАСС, многими поколениями предшественников - талантливых, увлеченных, преданных избранному делу людей, которые всегда, в самых сложных условиях достойно выполняли свой долг, подавали пример высочайшего профессионализма, твердой приверженности принципам журналистской этики", - подчеркнул Путин. Он отметил, что сотрудники агентства за прошедшие годы внесли большой вклад в развитие отечественных СМИ.

Глава государства пожелал работникам и ветеранам ТАСС новых успехов и всего наилучшего.