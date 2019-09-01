Медведев отметил динамичное развитие и новые медийные форматы ТАСС

"На протяжении многих десятилетий агентство остается надежным источником новостей о происходящем в России и мире, благодаря чему пользуется заслуженным авторитетом, - подчеркнул он в своей поздравительной телеграмме. - Сегодня ТАСС - это более 60 зарубежных представительств, региональные центры и корпункты, которые позволяют оперативно получать информацию из любой точки земного шара". "Важно, что ваше агентство динамично развивается, предлагает аудитории новые медийные форматы, активно использует цифровые технологии", - отметил глава правительства.

"Особая гордость ТАСС - его замечательный коллектив, - добавил он. - Талантливые журналисты и редакторы, фотографы и операторы, вы всегда находитесь в гуще событий, блестяще разбираетесь в самых разных сферах". "А точность и быстрота подачи информации в ТАСС служат образцом для коллег в профессиональном сообществе", - подчеркнул премьер.

По его словам, агентство ТАСС "стало свидетелем и летописцем важнейших переломных событий XX века".

"В годы Великой Отечественной войны корреспонденты ТАСС работали на передовой, часто рисковали жизнью, чтобы многомиллионная страна получала последние сводки с фронта, - отметил Медведев. - "Окна ТАСС" - одно из наиболее ярких художественных явлений военных лет. Этот проект, в котором принимали участие известные поэты и писатели, внес значимый вклад в победу над фашизмом. А фраза "ТАСС уполномочен заявить" обрела поистине всенародную известность".

Глава правительства пожелал сотрудникам ТАСС крепкого здоровья, процветания, успехов во всех начинаниях и всего самого доброго.

ТАСС: История и современность

Свою историю ТАСС ведет с 1 сентября 1904 года - первого дня работы Санкт-Петербургского телеграфного агентства (СПТА). В 1918 году агентство стало называться Российским Телеграфным Агентством при Всероссийском Центральном Исполнительном Комитете, сокращенное название - РОСТА. В 1919 году появились первые плакаты "Окна РОСТА".

Плакаты, снабженные лаконичными стихотворными текстами, возникли и получили распространение в условиях Гражданской войны. Они представляли собой новый вид журналистской и агитационной деятельности и были оперативной реакцией на злободневные события и проблемы. Первые бюллетени большого формата выполнялись от руки сотрудниками агентства и выставлялись в пустующих витринах магазинов - отсюда и возникло название проекта. Во время Гражданской войны и интервенции было выпущено около 2 тыс. "Окон РОСТА".

Во время Великой Отечественной войны традицию "Окон РОСТА" продолжил проект "Окна ТАСС". Агитплакаты с призывами к защите Родины помогали поддерживать боевой дух людей в годы войны. Всего за это время было издано около 1,5 тыс. "Окон ТАСС" тиражом свыше 2 млн экземпляров. Плакаты распространялись по подписке, рассылались в действующую армию и даже вывешивались в тылу врага.

Сегодня подписчикам ТАСС доступна широкая линейка из 60 новостных лент и тематических сервисов на русском и английском языках. Ежедневно агентство выпускает около 1,5 тыс. сообщений, формируя целостную и объективную картину событий, происходящих в России и мире. 63 зарубежных представительства в 60 странах, региональные центры и корпункты в России позволяют ТАСС оперативно получать информацию из любой точки земного шара. Сегодня в агентстве работают около 2 тыс. сотрудников.

Фотобанк ТАСС - крупнейшее собрание репортажных фотографий среди информационных служб СНГ, насчитывающее более 28 млн изображений, которое состоит из работ корреспондентов ТАСС, партнерских и архивных материалов агентства с начала ХХ века. Ежедневно агентство публикует более 500 собственных снимков от корреспондентов в России и за рубежом, в информационном банке данных ТАСС хранится более 10 миллионов документов. Среднемесячная посещаемость сайта tass.ru- флагманского продукта ТАСС - в январе-июле 2019 года составила около 21 млн пользователей. Пользователям мобильных устройств доступны два приложения - "ТАСС сейчас" и "ТАСС Календарь".

Весной этого года ТАСС стал оператором информационного портала "Будущее России. Национальные проекты". Задача ресурса - всесторонне, объективно и доступно освещать реализацию ключевых нацпроектов в экономике, социальной сфере, науке, культуре, спорте.