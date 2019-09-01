Матвиенко: авторитет ТАСС высок и незыблем как в России, так и в мире

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. ТАСС было и остается одним из ведущих российских информационных агентств, авторитет которого высок и незыблем не только в стране, но и в мире. Такое мнение выразила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в поздравительной телеграмме по случаю 115-летия агентства.

"Сердечно поздравляю руководство, сотрудников и ветеранов ТАСС со 115-летием. У вас есть все основания гордиться этой датой. Не только потому, что она значимая даже по меркам истории, но прежде всего потому, что вы были и остаетесь одним из ведущих информационных агентств нашего отечества. Ваш авторитет высок и незыблем как в России, так и в мире", - говорится в высшей правительственной телеграмме, направленной Матвиенко генеральному директору ТАСС Сергею Михайлову.

Спикер Совфеда подчеркнула, что ТАСС - это не просто марка, бренд, а "признанный символ, воплощение профессионализма, стремления и умения идти в ногу со временем".

"Оперативность, объективность, правдивость - ваш девиз, которому вы неизменно верны. Ссылка на ТАСС - гарантия достоверности информации. Это важно всегда, но сейчас, когда против нашей страны ведется информационная война, важно особенно, многократно", - отметила Матвиенко.

По ее словам, российское государство категорически против использования фейковых новостей как инструментов политики. "Ваш вклад в правдивое освещение происходящего в нашей стране и за ее пределами невозможно переоценить", - констатировала председатель верхней палаты парламента, пожелав всем сотрудникам ТАСС новых успехов в работе.