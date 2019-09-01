Додон: в ТАСС всегда работали люди, преданные профессиональному и гражданскому долгу

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон поздравил руководство и коллектив ТАСС со 115-летием и отметил, что сотрудники агентства всегда были преданы своему профессиональному и гражданскому долгу. Об этом говорится в тексте письма молдавского лидера генеральному директору ТАСС Сергею Михайлову.

"За вашими плечами более чем вековая история, вместе со страной вы прошли все яркие и запоминающиеся события, став одним из лидеров мирового информационного пространства, надежным источником оперативной и разносторонней информации", - говорится в тексте документа.

Додон пожелал агентству дальнейших успехов и удачи.

"В ТАСС всегда работали талантливые люди, преданные своему профессиональному и гражданскому долгу", - добавил он.