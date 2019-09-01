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115-летие ТАСС

Додон: в ТАСС всегда работали люди, преданные профессиональному и гражданскому долгу

Президент Молдавии пожелал агентству дальнейших успехов и удачи

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон поздравил руководство и коллектив ТАСС со 115-летием и отметил, что сотрудники агентства всегда были преданы своему профессиональному и гражданскому долгу. Об этом говорится в тексте письма молдавского лидера генеральному директору ТАСС Сергею Михайлову.

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"За вашими плечами более чем вековая история, вместе со страной вы прошли все яркие и запоминающиеся события, став одним из лидеров мирового информационного пространства, надежным источником оперативной и разносторонней информации", - говорится в тексте документа.

Додон пожелал агентству дальнейших успехов и удачи.

"В ТАСС всегда работали талантливые люди, преданные своему профессиональному и гражданскому долгу", - добавил он.

Теги
РоссияМолдавияДодон, Игорь115-летие ТАСС
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