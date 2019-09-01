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115-летие ТАСС

Патриарх Кирилл поздравил ТАСС с юбилеем, отметив профессионализм сотрудников агентства

Патриарх пожелал коллективу агентства "доброго здравия, помощи Божией и успехов в дальнейших трудах"

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил коллектив ТАСС с 115-летием агентства.

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"Благодаря слаженной и профессиональной работе сотрудников возглавляемого вами агентства наши соотечественники имеют возможность своевременно получать достоверную и объективную информацию о событиях, происходящих в стране и мире. Отрадно отметить, что журналисты ТАСС неизменно уделяют внимание жизни и деятельности Русской православной церкви. Надеюсь, что наше соработничество будет развиваться и впредь, способствуя духовному просвещению и нравственному воспитанию современников", - говорится в поздравительной телеграмме генеральному директору ТАСС Сергею Михайлову.

Патриарх пожелал коллективу агентства "доброго здравия, помощи Божией и успехов в дальнейших трудах".

Теги
РоссияКирилл (патриарх)115-летие ТАСС
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