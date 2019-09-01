Президент Абхазии: ТАСС может по праву гордиться своими традициями и богатой историей

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Президент Абхазии Рауль Хаджимба отметил кропотливый труд команды ТАСС, позволивший агентству занять значимое место в мировом информационном пространстве. Об этом говорится в тексте поздравительного письма абхазского лидера генеральному директору ТАСС Сергею Михайлову по случаю 115-летия агентства.

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"ТАСС прочно занимает значимое место в мировом информационном пространстве. За этим стоит каждодневный кропотливый труд большой команды профессионалов. Агентство может по праву гордиться своими традициями и богатой историей", - говорится в документе.

В телеграмме Хаджимба подчеркнул, что "свой 115-летний юбилей агентство отмечает, в точности следуя главным принципам журналистики - актуальности и достоверности информации".