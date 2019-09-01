Президент Киргизии: ТАСС всегда был и остается одним из лидеров мировой журналистики

Телеграмму поздравления глава республики направил генеральному директору ТАСС Сергею Михайлову.

"Благодаря высокому профессионализму ТАСС всегда был и остается не только ведущим информационным агентством России, но и одним из лидеров мировой новостной журналистики. Как и другие народы бывшего Советского Союза, кыргызстанцы с благодарностью вспоминают, как ТАСС снабжало наши газеты, теле- и радиоредакции иностранной и общесоюзной оперативной информацией", - отметил Жээнбеков.

Как подчеркнул президент, жители Киргизии "никогда не забудут знаменитую фразу "ТАСС уполномочен заявить", звучавшую в трудные годы Великой Отечественной войны". Он также выразил уверенность, что "многогранное взаимодействие будет и далее крепнуть и развиваться".