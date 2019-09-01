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115-летие ТАСС

Президент Киргизии: ТАСС всегда был и остается одним из лидеров мировой журналистики

Сооронбай Жээнбеков отметил профессионализм сотрудников агентства

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, поздравляя ТАСС со 115-летием, отметил высокий профессионализм сотрудников агентства.

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Телеграмму поздравления глава республики направил генеральному директору ТАСС Сергею Михайлову.

"Благодаря высокому профессионализму ТАСС всегда был и остается не только ведущим информационным агентством России, но и одним из лидеров мировой новостной журналистики. Как и другие народы бывшего Советского Союза, кыргызстанцы с благодарностью вспоминают, как ТАСС снабжало наши газеты, теле- и радиоредакции иностранной и общесоюзной оперативной информацией", - отметил Жээнбеков.

Как подчеркнул президент, жители Киргизии "никогда не забудут знаменитую фразу "ТАСС уполномочен заявить", звучавшую в трудные годы Великой Отечественной войны". Он также выразил уверенность, что "многогранное взаимодействие будет и далее крепнуть и развиваться".

Теги
КиргизияРоссияЖээнбеков, Сооронбай Шарипович115-летие ТАСС
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