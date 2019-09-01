Российские министры поздравили ТАСС со 115-летием

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Поздравительные телеграммы в честь 115-летия ТАСС от министра культуры РФ Владимира Мединского, министра науки и высшего образования Михаила Котюкова, министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Козлова и других общественных и политических деятелей поступили в редакцию ТАСС.

"Стандарты ТАСС остаются подлинным эталоном высокого профессионализма, ответственности и преданного служения избранному делу. Отрадно, что творческий коллектив продолжает вносить огромный вклад в развитие традиций отечественной журналистики, подтверждая статус одного из самых конкурентоспособных агентств мира", - говорится в телеграмме Мединского.

Особое внимание редакция агентства уделяет освещению научно-технологического развития России, отметил министр науки и высшего образования. "Я благодарен за ощутимую поддержку, которую редакция ТАСС и портала о национальных проектах "Будущее России" (оператором которого является ТАСС) неизменно оказывают научным организациям и вузам Российской Федерации. Повышение информированности граждан об открытиях российских ученых, популяризация высшего образования, вовлечение молодого поколения в исследовательскую деятельность - это фундамент будущих достижений нашей страны в мировой системе знаний и инноваций", - сказано в поздравлении Котюкова.

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов пожелал ТАСС "успехов, новых ярких идей и интересных проектов, неиссякаемой энергии и удачи во всех начинаниях".

А глава Министерства промышленности и торговли РФ Денис Мантуров поздравил агентство, отметив, что "ТАСС идет в ногу со временем, оставаясь одним из самых известных и авторитетных информационных агентств мира".

Руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Михаил Сеславинский в своем поздравлении напомнил об истории ТАСС. "Так сложилось, что ТАСС стал первым официальным центральным информационным органом нашей страны еще в начале ХХ века. "Окна сатиры РОСТА" вошли в историю России как новый вид журналистской и пропагандистской деятельности и вывели информирование населения о событиях в стране и мире на совершенно новый уровень. Сегодня агентство доросло до статуса авторитетного и всемирно известного лидера информационного рынка и выполняет исключительно важную миссию по развитию отечественных СМИ и глобального международного информационного обмена", - написано в телеграмме главы Роспечати.

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин также поздравил с днем рождения сотрудников "старейшего и самого известного информационного агентства России". Он отметил, что за 115 лет в мире произошло много разных событий, но "профессионализм и беспристрастность журналистов агентства" остались неизменными. "У Счетной палаты с редакцией ТАСС давно сложились тесные рабочие и дружеские взаимоотношения, что позволяет нам как контрольному ведомству оперативно предоставлять гражданам информацию о ситуации в стране. Желаю коллективу вдохновения, новых творческих успехов, здоровья и благополучия, а агентству оставаться одним лидеров по надежности и достоверности информации", - добавил Кудрин.

Многочисленные поздравления

Свое поздравление передал и ректор МГУ имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий. "Московский университет поздравляет всех тассовцев с юбилеем и желает еще больших успехов. За годы своего существования ТАСС не только укрепил свой авторитет, но и приобрел свой неповторимый стиль. Корреспонденты агентства - это большие профессионалы своего дела, которые оперативно и качественно сообщают о самых важных событиях в мире науки и образования", - отметил он.

В адрес редакции также пришли поздравления от главы Федеральной таможенной службы Владимира Булавина, директора Федеральной службы судебных приставов Дмитрия Аристова, советника президента РФ Антона Кобякова, заместителя председателя Госдумы Ирины Яровой, первого заместителя председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадия Онищенко, депутата Госдумы Дмитрия Ионина, лидера "Справедливой России" Сергея Миронова, первого заместителя председателя Государственной думы Ивана Мельникова, председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонида Левина, генерального директора киноконцерна "Мосфильм" Карена Шахназарова, директора Государственного исторического музея Алексея Левыкина, председателя Межгосударственной телерадиокомпании "Мир" Радика Батыршина, председателя совета директоров группы компаний "Ренова" Виктора Вексельберга, полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе Николая Цуканова, полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло, полномочного представителя президента России в Южном федеральном округе Владимира Устинова, губернатора Воронежской области Александра Гусева, главы Республики Крым Сергея Аксенова, губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, губернатора Ростовской области Василия Голубева, губернатора Тюменской области Александра Моора, губернатора Омской области Александра Буркова, председателя Заксобрания Иркутской области Сергея Сокола и председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова, главы Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова, российского посла в США Анатолия Антонова, постоянного представителя России при ООН Василия Небензи, посла РФ в Чехии Александра Змеевского, губернатора Рязанской области Николая Любимова, заместителя министра энергетики Российской Федерации Антона Инюцына, начальника управления президента РФ по научно-образовательной политике Инны Биленкиной, губернатора Калужской области Анатолия Артамонова.

ТАСС: История и современность

Свою историю ТАСС ведет с 1 сентября 1904 года - первого дня работы Санкт-Петербургского телеграфного агентства (СПТА). Сегодня подписчикам ТАСС доступна широкая линейка из 60 новостных лент и тематических сервисов на русском и английском языках. Ежедневно агентство выпускает около 1,5 тыс. сообщений, формируя целостную и объективную картину событий, происходящих в России и мире. 63 зарубежных представительства в 60 странах, региональные центры и корпункты в России позволяют ТАСС оперативно получать информацию из любой точки земного шара. Сегодня в агентстве работают около 2 тыс. сотрудников.

Среди подписчиков агентства - российские и зарубежные СМИ, федеральные и региональные органы государственной власти, дипломатические представительства, представители деловых и финансовых кругов, общественные организации.