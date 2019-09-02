Путин: режим ЧС в Иркутской области сохранится, пока не будут решены вопросы жилья

ТУЛУН /Иркутская область/, 2 сентября. /ТАСС/. Введенный в Иркутской области режим чрезвычайной ситуации не будет снят до тех пор, пока не будут решены жилищные вопросы пострадавших от паводка. Об этом сообщил в понедельник президент РФ Владимир Путин.

"До тех пор пока все жилищные вопросы не закроем, [режим] ЧС я буду сохранять", - сказал Путин во время общения с жителями Тулуна, сильнее всего пострадавшего от стихии.

Президент увидел толпу местных жителей возле городской администрации и подошел к ним. Он сообщил, что уже 40 минут общался с местными жителями после посещения школы.

Паводки в области начались в конце июня, из-за продолжительных дождей реки вышли из берегов. Погибли 25 человек, шесть числятся пропавшими без вести. По уточненным данным, было подтоплено почти 17,4 тыс. домов, из них 1,3 тыс. снесло потоком воды, более 5 тыс. строений пойдет под снос.