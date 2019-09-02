Дело об административном правонарушении возбудили после акции 31 августа в центре Москвы

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Московская полиция возбудила дело по статье КоАП РФ о нарушении проведения митинга после несанкционированной акции, прошедшей в центре Москвы 31 августа. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

"По факту проведения 31 августа 2019 года в центре Москвы несогласованной публичной акции столичной полицией возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 20.2 КоАП РФ ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования")", - сказали в полиции.

В пресс-службе добавили, что по данному делу проводится административное расследование.

В минувшие выходные в Москве прошла несанкционированная акция протеста в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. По данным столичного ГУ МВД, в ней приняли участие около 750 человек.