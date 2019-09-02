В Самаре закроют на реставрацию ДК, с фасада которого на ребенка упала мраморная плита

САМАРА, 2 сентября. /ТАСС/. Самарский дом культуры, возле которого из-за обрушения мраморной плиты погиб десятилетний ребенок, закроют на реставрацию до конца 2021 года. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в городской администрации.

"В администрации Самары принято решение о закрытии Дома культуры им. Литвинова вплоть до окончания ремонтно-реставрационных работ, завершить которые должны до конца 2021 года", - сказала собеседница агентства.

Обрушение мраморной плиты с фасада дома культуры произошло в воскресенье. Мальчик погиб. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Реставрационные работы планировалось начать в 2012 году, однако необходимое финансирование было получено в 2018 году. До 1 ноября 2019 года планируется заключить контракт на проведение работ, в том числе полную реставрацию фасада. На работы затратят более 300 млн рублей из областного и муниципального бюджетов.