В посольстве России назвали неприемлемым заявление Джонсона по теме Второй мировой войны

ЛОНДОН, 3 сентября. /ТАСС/. Посольство России в Лондоне назвало неприемлемыми слова премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который сравнил действия СССР в восточных районах Польши с гитлеровской агрессией. Заявление с оценкой высказываний главы правительства Соединенного Королевства было распространено диппредставительством РФ в понедельник.

Британский премьер в воскресенье выступил с видеообращением, которое было опубликовано на его странице в Twitter. В нем он коснулся обстоятельств начала Второй мировой войны, предположив, что в сентябре 1939 года Польша оказалась "между фашистским молотом и коммунистической наковальней".

"Это заявление Джонсона, прозвучавшее в день 80-летия начала Второй мировой войны, вызывает удивление. При всех исторических дискуссиях вокруг советской военной операции в восточных районах Польши (в Западной Украине и Западной Белоруссии) постановка вопроса, при которой действия СССР фактически приравниваются к гитлеровской агрессии, совершенно неприемлема. Если уж говорить о том, кто, помимо Гитлера, обрек польское государство на трагедию 1939 года, придется вспомнить роль британской дипломатии, которая не только попустительствовала захватнической политике нацистов (Австрия, Чехословакия, Мемель), но и последовательно саботировала предложения СССР о создании эффективного антигитлеровского альянса, в том числе конкретно для защиты Польши", - сказал пресс-секретарь посольства.

"Тему можно развивать, но оставим ее историкам. Подавляющее большинство россиян и британцев, вспоминая о Второй мировой войне, отдают дань памяти павшим и чтут советско-британское союзничество. Сожалеем, что премьер-министр избрал другой ракурс, который, к счастью, не пользуется значительной популярностью в Великобритании", - заключил российский дипломат.