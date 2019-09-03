Небензя на пресс-конференции в ООН поздравил ТАСС со 115-летием

ООН, 3 сентября. /ТАСС/. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя поздравил со 115-летием информационное агентство ТАСС на пресс-конференции по случаю начала российского председательства в Совете Безопасности в сентябре.

"Бренд и знак качества". Как в соцсетях поздравляют ТАСС со 115-летием

"Я бы хотел поздравить со 115-летием ТАСС, который являлся старейшим информационным агентством СССР, а сейчас - старейшим в России", - сказал дипломат перед ответом на вопрос корреспондента ТАСС.

Свою историю ТАСС ведет с 1 сентября 1904 года - первого дня работы Санкт-Петербургского телеграфного агентства (СПТА). Сегодня подписчикам ТАСС доступна широкая линейка из 60 новостных лент и тематических сервисов на русском и английском языках. Ежедневно агентство выпускает около 1,5 тыс. сообщений, формируя целостную и объективную картину событий, происходящих в России и мире. 63 зарубежных представительства в 60 странах, региональные центры и корпункты в России позволяют ТАСС оперативно получать информацию из любой точки земного шара. Сегодня в агентстве работают около 2 тыс. сотрудников.

Среди подписчиков агентства - российские и зарубежные СМИ, федеральные и региональные органы государственной власти, дипломатические представительства, представители деловых и финансовых кругов, общественные организации.