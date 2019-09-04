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Переговоры по обмену удерживаемыми лицами между Россией и Украиной

Адвокат удерживаемых на Украине россиян не располагает информацией о дате обмена

Валентин Рыбин сомневается, что данная процедура может произойти до конца этой недели

КИЕВ, 4 сентября. /ТАСС/. Адвокат ряда удерживаемых на Украине граждан РФ Валентин Рыбин не располагает информацией о дате готовящегося обмена между Москвой и Киевом.

"У меня нет точной информации о дате обмена", - сообщил он в среду корреспонденту ТАСС.

Рыбин также выразил сомнение, что данная процедура может произойти до конца этой недели. "Я не уверен, что обмен произойдет в эти сроки", - ответил адвокат на соответствующий вопрос.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова 2 сентября сообщила, что переговоры об обмене удерживаемыми лицами продолжаются. По ее словам, для того, чтобы он состоялся, требуется провести еще ряд юридических процедур. В среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил ТАСС, что Кремль не будет анонсировать дату обмена из-за чувствительности темы.

Теги
УкраинаРоссияПесков, Дмитрий СергеевичМоскалькова, Татьяна НиколаевнаПереговоры по обмену удерживаемыми лицами между Россией и Украиной
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