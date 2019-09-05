Семья младенца, которого обнаружили в пакете у магазина в Татарстане, не состояла на учете

КАЗАНЬ, 5 сентября. /ТАСС/. Семья в Татарстане, где мать подозревается в оставлении младенца в полиэтиленовом пакете у магазина, не состояла на учете и не попадала в зону внимания социальных служб. Об этом сообщила ТАСС в четверг уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Гузель Удачина.

"Нет, ни на каком учете не состояла семья, формально это благополучная семья. Есть мама, есть папа, оба работающие, воспитывают двоих детей - младших школьников, - живут вместе", - сказала она. Удачина уточнила, что двое детей находятся дома.

3 сентября пресс-служба следственного управления СК по Татарстану сообщила об обнаружении новорожденного ребенка в пакете возле одного из магазинов села Черемшан. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ст. 106 УК РФ ("Покушение на убийство матерью новорожденного").

Мать ребенка задержали, со слов женщины, на улице она почувствовала схватки и, спустя время, родила в зарослях кустарников. Подозреваемая оторвала пуповину, положила ребенка в пакет и оставила неподалеку от места своей работы. Позже мальчика нашел директор магазина, сейчас ребенок находится в перинатальном центре города Альметьевск.