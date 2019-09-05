Эксперты: решение отложить запуск трех станций метро Петербурга повысит безопасность людей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 сентября. /ТАСС/. Решение отложить открытие трех станций метро Санкт-Петербурга не скажется негативно на транспортной ситуации в городе, но позволит донастроить все системы, которые обеспечивают безопасность пассажиров подземки. Такое мнение высказали опрошенные ТАСС эксперты, комментируя в четверг заявления врио губернатора Александра Беглова, перенесшего запуск работы новых станций Фрунзенского радиуса городского метрополитена после инспекции ветки.

Как подчеркнул генеральный директор "Санкт-Петербургского метрополитена" Владимир Гарюгин, перед сдачей объекта все инженерные системы были испытаны по отдельности, но протестировать их "в комплексе" не успели. "При любом пуске есть доработки", - добавил он, заметив, что решение сдвинуть сроки говорит о желании максимально обеспечить безопасность пассажиров метро.

По оценкам независимого эксперта в сфере транспорта и экологии Евгения Лихачева, в наладке могут нуждаться информационные и коммуникационные системы на станциях, а также сигнализационное оборудование. "После сдачи станций необходимо провести масштабную оценку управленческих решений, принятых как со стороны заказчика, так и со стороны исполнителя, для того, чтобы исключить появления ошибок в будущем. Очевидно, что речь идет не об отделочных работах", - отметил эксперт в беседе с агентством.

"Первое и основное - метро построено, - сказал ТАСС политолог Алексей Ломов. - Второй момент - это то, что губернатор, не поддавшись влиянию открыть станции к выборам, все-таки поставил на чашу весов безопасность людей".

Независимый эксперт в сфере транспорта и транспортной инфраструктуры Михаил Бурцев также считает, что перенос сроков открытия станций "Проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары" не окажет негативного воздействия на транспортную доступность Фрунзенского района.

"Критической проблемы с транспортной доступностью района [Фрунзенского] нет. Жители улицы Димитрова, Бухарестской, улицы Ярослава Гашека, Дунайского проспекта имеют возможность добраться до ближайших станций метро "Международная", "Бухарестская" или "Волковская" на трамвае по выделенной полосе, то есть на скорость их движения не влияет транспортная загрузка дорожной сети. Важно понимать, что три новые станции готовы для работы в штатном режиме, сейчас необходимо проверить, как они будут работать в случае возникновения внештатной ситуации. Это может быть увеличение интервала движения поездов, остановка эскалаторов, а также множество других возможных сценариев", - сказал он.

Акцент на безопасность

В четверг Александр Беглов после объезда станций Фрунзенского радиуса метро заявил журналистам о решении перенести срок открытия новых станций для пассажиров. Они продолжат работать в тестовом режиме, без обслуживания жителей. По его словам, это необходимо для наладки и проверки всех систем для безопасности граждан: несколько автоматизированных систем на новых станциях еще требуют доработки.

Ранее врио главы Петербурга во время инспекций строящихся станций акцентировал внимание на том, что город начнет эксплуатацию Фрунзенского радиуса только тогда, когда все системы будут работать надежно и в постоянном режиме. "Мы строим метро для людей, а не для отчета, никакой сдачи к дате не будет" - отмечал Беглов.