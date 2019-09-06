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Ситуация с "китовой тюрьмой" в Приморье

В Минприроды рассказали, когда должна закрыться "китовая тюрьма"

Это может произойти в середине осени

МОСКВА, 6 сентября, /ТАСС/. Последние белухи, заключенные в "китовой тюрьме", могут выйти на свободу в середине осени. Об этом ТАСС сообщил директор департамента государственной политики и регулирования в сфере особо охраняемых природных территорий Минприроды России Иван Шмаков.

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"Мы планируем, что до середины - конца осени мы этот процесс завершим. <...> Положительный момент в том, что допустили общественников к контролю самого процесса, потому что чем больше открытости, тем больше доверия", - сообщил он.

С лета 2018 года в бухте Средней в Приморье содержались 90 белух и 11 выловленных для продажи в Китай косаток, однако три белухи и одна косатка пропали. По данным следствия, животных вылавливали с нарушениями, возбуждено уголовное дело по факту незаконного вылова биоресурсов.

В июне животных постепенно начали перевозить на север Хабаровского края для выпуска в естественную среду обитания. Первую группу животных, состоявшую из двух косаток и шести белух, выпустили в море 27 июня. Затем трех косаток выпустили 16 июля, еще трех животных - 6 августа. Последнюю группу косаток вместе с шестью белухами выпустили на волю 27 августа.

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РоссияСитуация с "китовой тюрьмой" в Приморье
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