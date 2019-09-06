Пермский Минздрав проверит начисление зарплат в больнице после жалоб врачей

ПЕРМЬ, 6 сентября. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Пермского края поручило главному врачу городской больницы №6 в Перми Виктору Гневашеву проверить алгоритм начисления заработной платы врачам, которые заявили об отказе от переработок и работы по совместительству. Об этом сообщил в пятницу на своем сайте краевой Минздрав.

В четверг на YouTube-канале профсоюза "Альянс врачей" было размещено видео, где сообщалось, что врачи отделения травматологии и новорожденных пермской больницы №6 отказались от переработок и работы по совместительству, требуя повысить зарплату и оплатить переработки. Было отмечено, что такая "забастовка" объявлена в поддержку хирургов из Нижнего Тагила и других медработников по всей России. По словам заведующего отделением травматологии больницы № 6 Александра Ивченкова, врачи отделения "вынуждены работать на износ при остром дефиците кадров".

"Информация о начавшейся забастовке не соответствует действительности. Городская больница № 6 работает в штатном режиме, медицинская помощь пациентам оказывается в полном объеме. Главному врачу Виктору Гневашеву даны поручения проверить алгоритм начисления зарплат", - говорится в сообщении.

В сообщении также сказано, что ситуация в больнице находится на контроле у властей. Министр здравоохранения региона Оксана Мелехова в августе встречалась с коллективом медучреждения, где обсуждались вопросы ремонта, строительства нового корпуса, начисления заработной платы и кадрового дефицита. Также в среду с сотрудниками больницы и представителями профсоюзов встретилась статс-секретарь министерства здравоохранения Пермского края Ольга Чулакова, в дальнейшем состоятся повторные встречи и будет проведен контроль исполнения поручений.

По данным Минздрава, в больнице № 6 трудовая инспекция регулярно проводит проверки, одна из последних проходила в конце апреля 2019 года, в ходе которой медучреждение дало ответ и подтвердило соблюдение действующего трудового законодательства, в том числе предоставление в ряде случаев повышенных (дополнительных) гарантий и компенсаций. Средняя заработная плата врача (без учета зарплат главного врача и заместителей) в городской больнице № 6 за январь - июль 2019 года составила более 50 тыс. рублей.

Это не первый случай, когда врачи в регионах протестуют против переработок и недостаточного, по их мнению, уровня оплаты труда. В августе шестеро врачей из двух хирургических отделений Центральной городской больницы №1 Нижнего Тагила написали заявления об увольнении. Вскоре после этого по поручению властей Свердловской области была создана специальная комиссия для разрешения ситуации. 28 августа стало известно, что все хирурги отозвали свои заявления.