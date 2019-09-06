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В Сочи восстановили движение по дороге к нескольким селам, нарушенное из-за селя

В ночь на пятницу в Хостинском районе города выпала половина месячной нормы осадков, что стало причиной происшествия

КРАСНОДАР, 6 сентября. /ТАСС/. Коммунальщики в Сочи полностью восстановили после схода селя движение по автодороге в районе села Калиновое озеро в Хостинском районе, ведущей к пяти населенным пунктам в горной местности, сообщили журналистам в пресс-службе администрации города.

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"Движение по основной дороге в районе села Калиновое озеро полностью восстановлено. На Новороссийском шоссе ремонтные работы асфальтного покрытия начнутся в ближайшее время", - сообщили в пресс-службе.

В ночь на пятницу в Хостинском районе Сочи выпало 60 мм осадков, это практически половина месячной нормы. В районе села Калиновое озеро и на Новороссийском шоссе сошли сели, автомобильное сообщение с пятью населенными пунктами в Хостинском районе, расположенными в горной местности, по основной дороге оказалось прервано, транспортные средства передвигались по грунтовой дороге. Сообщалось, что в 30 домах в Сочи нарушено газоснабжение.

По данным властей, отключение газоснабжения произошло из-за повреждения селем газопровода, специалисты ведут восстановительные работы, газоснабжение в 30 домовладениях планируют восстановить сегодня вечером.

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