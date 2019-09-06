МВД предлагает установить поэтапный допуск к управлению транспортными средствами

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. МВД России разработало поправки в закон "О безопасности дорожного движения", в том числе предусматривающий поэтапный допуск к управлению транспортными средствами. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, изменения коснутся водителей грузового и пассажирского транспорта: законопроектом предусматривается допуск их к вождению только при наличии стажа управления транспортными средствами категории "В", а также увеличение минимального возраста для получения права управления транспортными средствами категории "D" до 24 лет, категории "С" - до 21 года. Обмен иностранных национальных водительских удостоверений по этим категориям будет возможен только после прохождения соответствующего профессионального обучения и сдачи экзаменов.

"Устанавливается поэтапный допуск к управлению тяжелыми мотоциклами категории "А". В этих целях законопроектом вводится новая подкатегория "А2", право на управление по которой может быть предоставлено только после достижения 18-летнего возраста. Минимальный возраст для получения права управления мотоциклами категории "А" увеличивается до 20 лет при наличии двухлетнего стажа управления мотоциклами подкатегории "А2". При достижении 24-летнего возраста стаж управления не потребуется", - сказала Волк.

Она также отметила, что законопроектом предусматривается, что наличие права на управление по любой из категорий "СЕ" или "DЕ" автоматически подтверждает право управления транспортными средствами категории "ВЕ" без необходимости прохождения обучения и сдачи экзаменов.

Иностранные права

Законопроектом также устанавливается норма о признании недействительными иностранных национальных водительских удостоверений по истечении шести месяцев с даты получения их владельцами вида на жительство или паспорта гражданина России.

"В целях предоставления указанным лицам, имеющим в настоящее время иностранные национальные водительские удостоверения, возможности их обмена на российские национальные водительские удостоверения законопроектом предусматривается вступление в силу данной нормы по истечении шести месяцев после официального опубликования федерального закона", - сказала Волк.

Управление транспортными средствами несовершеннолетними

Вместе с тем законопроект предоставляет возможность для несовершеннолетних, прошедших соответствующее обучение в автошколе и успешно сдавших экзамены в Госавтоинспекции, до достижения восемнадцатилетнего возраста управлять транспортными средствами категории "В" в сопровождении опытного водителя.

"Условия такого управления, в том числе требования к сопровождающему, предлагается определить правительству РФ. Законопроектом устанавливается запрет на допуск к сдаче экзаменов и выдаче водительских удостоверений лицу, не имеющему права управления транспортными средствами, в случае наличия факта управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, либо в случае отказа от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Данный запрет предлагается устанавливать на срок, в течение которого указанные лица считаются подвергнутыми административному наказанию, - до истечения одного года", - отметила Волк.

По ее словам, в Госавтоинспекции уверены, что предлагаемые изменения положительно скажутся на состоянии безопасности дорожного движения, а также позволят сократить количество ДТП и тяжесть их последствий.