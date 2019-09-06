В Сочи отремонтировали газопровод, поврежденный из-за схода селя

КРАСНОДАР, 6 сентября. /ТАСС/. Коммунальщики в Сочи восстановили газопровод, поврежденный сошедшим селем, также возобновлено автомобильное движение по Новороссийскому шоссе. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба администрации города.

"Движение автомобильного транспорта на Новороссийскому шоссе к вечеру восстановлено. Газопровод в этом районе также восстановлен. Специалисты Горгаза проводят пусконаладочные работы, как только система заполнится, топливо поступит в дома", - говорится в сообщении.

В нем также уточняется, что на Новороссийском шоссе поврежден участок асфальта, его временно засыпали щебнем, после того, как дорожное покрытие высохнет, рабочие уложат там новый асфальт. "Восстановить асфальтовое покрытие здесь планируют к исходу следующей среды, 12 сентября", - добавили в пресс-службе мэрии Сочи.

В ночь на пятницу в Хостинском районе Сочи выпало 60 мм осадков, это практически половина месячной нормы. В районе села Калиновое озеро и на Новороссийском шоссе сошли сели, автомобильное сообщение с пятью населенными пунктами в Хостинском районе, расположенными в горной местности, по основной дороге было прервано, в течение дня его восстановили. Также было приостановлено движение по Новороссийскому шоссе.

Сообщалось, что в 30 домах в Сочи нарушено газоснабжение из-за повреждения газопровода.

По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, на Кубани продолжает действовать экстренное предупреждение из-за дождей. Синоптики сообщали, что на территории края действуют фронтальные разделы циклона, осадки пройдут в отдельных районах региона и в предстоящие выходные.