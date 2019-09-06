Путин в разговоре с Памфиловой выразил надежду на поимку напавшего на нее

БЛАГОВЕЩЕНСК, 6 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин позвонил председателю Центризбиркома Элле Памфиловой, чтобы поддержать ее после нападения неизвестного преступника на ее дом. Глава государства выразил надежду на то, что злоумышленник будет найден, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Сразу после прилета президента в Благовещенск на совещание по развитию космодрома Восточный, ему было доложено об инциденте в доме Памфиловой", - сказал Песков журналистам. "После совещания Путин позвонил Памфиловой и высказал слова поддержки", - сообщил он.

"Президент также выразил надежду на то, что правоохранительные органы в возможно короткие сроки задержат преступника, напавшего на главу ЦИК", - добавил Песков.

В ночь на пятницу неизвестный проник в дом главы ЦИК, который находится в Подмосковье, и напал на нее с электрошокером. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, по одной из версий, неизвестный напал на главу ЦИК с целью ограбления.

По решению Генерального прокурора РФ Юрия Чайки уголовное дело о разбойном нападении на Памфилову передано из МВД РФ для дальнейшего расследования в центральный аппарат СК России. Для обеспечения всестороннего и полноценного расследования уголовного дела контроль будет осуществляться в Генпрокуратуре России.