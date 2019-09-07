В Японии возобновили движение по железной дороге, где сошел поезд с рельсов

ТОКИО, 7 сентября. /ТАСС/. Движение по японской железнодорожной ветке "Кэйкю", где два дня назад сошел с рельсов поезд после столкновения с грузовиком, в субботу было полностью восстановлено. Об этом объявила одноименная компания оператор.

Инцидент произошел 5 сентября в городе Иокогама на одном из железнодорожных переездов ветки "Кэйкю", связывающей столичную префектуру с префектурой Канагава. После столкновения с грузовиком головной и еще несколько вагонов поезда сошли с рельсов. Поезд, в котором находилось около 500 человек, получил серьезные повреждения. По последним данным, в результате происшествия пострадали 33 человека и один - водитель грузовика - погиб.

Полиция выясняет обстоятельства случившегося. По предварительной версии, грузовик застрял на железнодорожном переезде, после чего в него врезался поезд, который двигался со скоростью примерно 120 км/ч. В пятницу правоохранительные органы провели обыски в транспортной компании, которой принадлежал грузовик, ставший причиной инцидента.