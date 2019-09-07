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Обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной
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Самолеты с подлежащими обмену лицами приземлились в Москве и Киеве

Обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией состоялся по формуле "35 на 35"
Спецборт отряда "Россия" с российскими гражданами Анна Марченко/ТАСС
Описание
Спецборт отряда "Россия" с российскими гражданами
© Анна Марченко/ТАСС

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Самолет Ту-204 специального летного отряда "Россия", на борту которого находятся освобожденные в рамках обмена с Украиной россияне, прибыл в московский аэропорт Внуково. Как передает корреспондент ТАСС, Ту-204 в 13:26 мск совершил посадку во Внуково-2.

Одновременно с этим спецборт с вернувшимися по обмену гражданами Украины приземлился в субботу в киевском аэропорту Борисполь.

По данным корреспондента ТАСС, встречать их в аэропорт приехал президент Украины Владимир Зеленский, генеральный прокурор Руслан Рябошапка, министр внутренних дел Арсен Аваков и глава Службы безопасности Украины Иван Баканов.
Встречи с вернувшимся ждут также в аэропорту их родственники.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила в субботу, что обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией состоялся по формуле "35 на 35".

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УкраинаРоссияОбмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной
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