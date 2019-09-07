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Ураган "Дориан"

Британия направит второй корабль для оказания помощи пострадавшим от урагана на Багамах

Также Лондон направит дополнительную группу медицинского персонала

ЛОНДОН, 7 сентября. /ТАСС/. Великобритания направит второй корабль королевских Военно-морских сил и дополнительную группу медицинского персонала для оказания помощи людям, пострадавшим от урагана на Багамских островах. Об этом информировало в субботу Министерство обороны Соединенного Королевства.

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"Команда из 18 военных врачей прибудет в регион этим вечером для оказания неотложной медицинской помощи, интенсивного ухода и проведения операций для нуждающихся людей", - говорится в коммюнике. Врачи присоединятся к команде большого десантного корабля RFA Mounts Bay, вспомогательного судна британских ВМС, которое уже находится на месте удара стихии.

В понедельник, 9 сентября, в пострадавший район направится еще один корабль королевских ВМС, HMS Protector. Сейчас он находится на Бермудских островах, где на него загружается продовольствие, вода и одежда.

По последней информации, число погибших в результате урагана "Дориан" на Багамских островах возросло до 43. Ожидается, что число жертв может возрасти, так как многие жители числятся пропавшими без вести.

На Багамах из-за урагана повреждено или разрушено около 13 тыс. строений. Затоплены обширные территории.

Теги
БагамыВеликобританияУраган "Дориан"
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