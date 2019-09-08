Голикова призвала регионы провести инвентаризацию системы здравоохранения

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 сентября. /ТАСС/. Региональным властям необходимо провести инвентаризацию системы здравоохранения на местах для понимания, насколько качественно оказывается медицинская помощь в небольших медучреждениях, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в воскресенье в эфире Первого канала.

"Регионам придется произвести инвентаризацию системы здравоохранения на их территории, чтобы понять, насколько доступно и качественно может оказываться в соответствующем населенном пункте медицинская помощь, но и глобально думать о том, как модернизировать систему обязательного медицинского страхования", - сказала она.

По словам Голиковой, большой проблемой в регионах является плохая оснащенность и недостаточное финансирование небольших медицинских учреждений. "Больший объем финансовых ресурсов получают большие учреждения - областные, городские больницы, а поликлиники с небольшим количеством прикрепленного контингента получают деньги по так называемому душевому принципу. <...> В этом подушевом нормативе в среднем за 2018 год 80% приходится на заработную плату. Легко сделать вывод, что все остальное - лекарства, расходники, дорогостоящие обследования типа томографии, маммографии и так далее - там не умещаются", - пояснила вице-премьер.

"Зачем еще одна модернизация, и почему так происходит? Потому что не закладываются на это обновление достаточные финансовые ресурсы, а у любого оборудования или у любого объекта есть свой срок износа, свой срок ветхости", - добавила она.

20 августа министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на совещании у президента РФ Владимира Путина по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения отметила, что дефицит врачей в нем составляет 25 тыс. человек, а среднего медицинского персонала - 130 тыс. человек. В четырех регионах оклад врачей составляет менее 30% от зарплаты, и только в десяти регионах он превышает 50%. Путин потребовал проанализировать организацию работы в первичном звене здравоохранения и принять дополнительные меры по его укреплению.