В Краснодаре владельца самой высокой в мире Lada Priora оштрафовали за изменение авто

КРАСНОДАР, 9 сентября. /ТАСС/ Владельца самой высокой в мире Lada Priora, оборудованной колесами диаметра 72 дюйма, оштрафовали сотрудники Госавтоинспекции за внесение изменений в конструкцию авто и заплатил штраф. Об этом он рассказал ТАСС в понедельник.

В местных сообществах в социальных сетях появились фотографии необычного автомобиля Lada Priora, судя по кадрам, машина оборудована колесами от кареты или колесницы. Жители города запечатлели этот автомобиль в самом центре Краснодара, на Театральной площади. Владелец Ваган Микаелян рассказал ТАСС, что установил на автомобиль колеса диаметра 72 дюйма, на это ушло 1,5 месяца. Несмотря на незначительный просвет между кузовом автомобиля и колесами, машина способна маневрировать в плавных поворотах по городским улицам.

"Сотрудники Госавтоинспекции во время демонстрации автомобиля в Краснодаре оштрафовали меня за изменение конструкции автомобиля. Размер штрафа 500 рублей, я заплатил 250 рублей, так как действует льготный период", - сказал Микаелян.

По словам владельца авто, передвигаться по городу на этом автомобиле он не планирует, чтобы не нарушать общественный порядок. Это не первое необычное изобретение Микаеляна, до этого он изготовил ВАЗ-2108, который мог плыть по воде. В будущем планирует работать над усовершенствованием и других марок автомобилей, но анонсировать изобретения пока не готов.