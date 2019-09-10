Медведев и Шарец открыли памятник словенцам, павшим в двух мировых войнах

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и глава правительства Словении Марьян Шарец приняли участие в церемонии открытия памятника словенцам, погибшим на российской земле в годы двух мировых войн.

Памятник был открыт в Парке Победы на Поклонной горе в Москве, мемориал призван стать символом исторической общности народов двух стран, местом преклонения перед памятью павших.

В 2016 году 30 июля в центре Любляны в присутствии президентов России и Словении был открыт памятник Сынам России и Советского Союза, погибшим на словенской земле в годы Первой и Второй мировых войн.

Позже словенская сторона выступила с предложением установить в Москве памятник словенцам, погибшим в этот период. Эта инициатива была поддержана российской стороной. Автором проекта стал известный словенский архитектор Рок Кланьшчек.

Памятник выполнен из словенского гранита в форме горы Триглав - национального символа Словении и воспроизводит словенскую традицию установки монументов аналогичного облика в память о борцах антифашистского движения в годы Второй мировой войны. На монументе надпись: "Сыновьям и дочерям Словении от скорбящей Родины".

В России имеются в большинстве своем не сохранившиеся захоронения военнопленных словенцев - солдат и офицеров австро-венгерской армии времен Первой мировой войны. Один из лагерей, в котором находилось значительное число выходцев из Словении, располагался в Перми. Относительно небольшие группы военнопленных оказались распределены по всей России - от западных областей до Сибири и Дальнего Востока. Общее число словенцев, умерших в плену в период Первой мировой войны, оценивается в 4 тыс. человек.

В годы Второй мировой войны многие словенцы призывного возраста были насильно мобилизованы в Вермахт, итальянскую армию, а также в "рабочие отряды" хортистской Венгрии.

С учетом получившего в Словении большой размах партизанского движения в Вермахте словенцы считались "проблемным контингентом". Добровольный переход словенцев на сторону Красной Армии и советских партизан приобрел массовый характер. В 1943 году в Коломне Московской области из числа пленных - представителей народов бывшей Югославии стали создаваться бригады Народно-Освободительной армии Югославии, сформированные в СССР. В эти соединения вступали многие словенцы.

Одним из наиболее известных военнослужащих бригад НОАЮ является отец первого президента Словении Милана Кучана Каломан Кучан, павший в 1944 году на территории Сербии.