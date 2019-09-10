В Росгвардии прокомментировали рекомендации по проекту памятки для журналистов

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Меры, разработанные Росгвардией, по проекту памятки для журналистов носят исключительно рекомендательный характер. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.

"Эти меры носят рекомендательный характер. Они разработаны для того, чтобы не только укрепить взаимодействие с журналистским сообществом, но и более полно учесть действующие нормы права в этих вопросах", - сказал он.

Ранее во вторник официальный сайт Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека сообщил, что Росгвардия прислала в СПЧ рекомендации по проекту памятки для журналистов по освещению публичных мероприятий, где в том числе предлагается обязать представителей СМИ носить на митингах опознавательные жилеты.

9 августа СПЧ попросил руководство МВД, Росгвардии, Следственного комитета РФ и Генпрокуратуры провести служебные проверки и принять соответствующие меры в связи с задержанием журналистов в ходе освещения ими несанкционированных акций протеста в Москве 27 июля и 3 августа.