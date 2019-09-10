Совершивший вынужденную посадку в Краснодаре самолет Red Wings вылетел в Анталью

ТАСС, 11 сентября. Пассажиры рейса Москва - Анталья, совершившего во вторник вынужденную посадку в аэропорту Краснодара из-за технической неисправности, отправились по маршруту следования после устранения поломки, сообщили ТАСС в среду в справочной службе международного аэропорта Краснодар.

В пресс-службе аэропорта уточнили, что пострадавших в результате инцидента нет. Неисправность была незначительной, ее устранили техники.

Самолет авиакомпании Red Wings, совершавший рейс из Москвы в Анталью, во вторник вечером вынужденно приземлился в аэропорту Краснодара. По данным источника ТАСС в авиационных службах, у лайнера отказала радиосвязь. На борту находились 215 пассажиров.