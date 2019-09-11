В районе пожара на рынке в Геленджике не обнаружили превышений ПДК вредных веществ

КРАСНОДАР, 11 сентября. /ТАСС/. Предельно допустимая концентрация (ПДК) вредных веществ в центре Геленджика, где накануне на рынке вблизи жилых объектов произошел крупный пожар, не превышена. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе администрации Геленджика.

"Специалист Роспотребнадзора сразу выехал на место, провели замеры ПДК, пробы соответствуют нормам. Сильное задымление было вызвано синтетическими материалами, объятыми огнем. Горели палатки, которые используются для торговых точек, они находятся на рынке в небольшом количестве", - сказали в пресс-службе администрации.

Ранее сообщалось, что из-за сильного задымления в результате пожара на рынке полицейские эвакуировали порядка тысячи человек, проживающих в многоэтажных домах, расположенных возле рынка.

Во вторник на рынке в Геленджике загорелись торговые киоски, площадь пожара составила 300 кв. м., пожар был ликвидирован, пострадал один человек.