Медведев считает, что формат работы в программе "Диалог" лучше совещаний

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев позитивно оценил итоги работы в формате программы "Диалог", которая транслировалась в прямом эфире телеканала "Россия-24" в полдень 11 сентября, отметив, что обсуждение проблем в таком ключе эффективнее проведения совещаний. Об этом глава правительства заявил вечером в среду телеканалу "Россия-1" .

Он также выразил надежду, что по итогам состоявшейся дискуссии будут приняты решения, которые получат финансовую и нормативную поддержку.

"На совещании обычно солирует старший, что называется, неважно, кто он, а все остальные докладывают. Ну здесь же не было никаких докладов. Надеюсь, из этого в результате возникнет именно набор необходимых решений, подкрепленных и деньгами, и, естественно, нормативными документами. Это хороший формат, это лучше, чем совещания", - сказал он.

Медведев в прямом эфире программы "Диалог" на телеканале "Россия-24" рассказал о действиях российских властей по стимулированию экономического роста и развитию социальной сферы. В программе приняли участие члены кабинета министров, которые рассказали о задачах, которые решают профильные министерства и ведомства.