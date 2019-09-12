Москалькова призвала проконтролировать выплаты после отмены режимов ЧС в регионах

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала омбудсменов всех уровней проследить за выплатами жителям регионов, где вводились режимы чрезвычайной ситуации, например, из-за паводков или лесных пожаров. Об этом она сказала во Владивостоке в четверг на расширенном заседании Координационного совета уполномоченных по правам человека ДВФО.

"Я просила бы уполномоченных по правам человека, а в большинстве случаев они включаются в штаб по ликвидации последствий этих ситуаций, особенно проследить, чтобы людям после того, как чрезвычайная ситуация погашена и уйдет из поля общественного контроля, взять под контроль выплаты людям. Своевременные выплаты, о которых иногда забывают, и мы годами выбиваем, чтобы произошел перерасчет, который осуществляет МЧС, и своевременные выплаты и компенсации", - сказала Москалькова.

Летом этого года в ряде регионов Сибири и Дальнего Востока, в том числе в Бурятии, Якутии, Хабаровском крае, Иркутской и Амурской областях вводился режим ЧС в связи с сильными наводнениями и пожарами.