Рыбаки-любители Мурманской области получат возможность сдавать улов на переработку

ТАСС, 12 сентября. Рыбаки-любители в Мурманской области получат возможность вылавливать рыбу для дальнейшей ее сдачи на переработку. Как сообщает в распространенном сообщении пресс-служба заместителя председателя правительства РФ Алексея Гордеева, такое решение озвучено на встрече зампреда с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом.

"Вице-премьер поддержал предложение главы региона разрешить рыбакам-любителям сдавать рыбу на перерабатывающие предприятия или на реализацию", - говорится в сообщении.

Сейчас рыбаки Мурманской области лишены возможности зарабатывать на ловле рыбы. С просьбой разрешить им это власти региона обратились к федеральным властям.

По мнению Алексея Гордеева, это позволит увеличить самозанятость и экономическую независимость жителей, а также обеспечит прилавки свежей рыбой.

Кроме того, Чибис поднял важный для рыбаков региона вопрос распределения долей квот на рыбу. В апреле глава региона обратился в правительство России с просьбой не вводить аукционы на квоты на вылов рыбы. Аргументы главы Мурманской области о последствиях такого решения для рыбной отрасли региона были услышаны. Алексей Гордеев сообщил, что вопрос изменения закрепления квот в ближайшие три года рассматриваться не будет. Сейчас сохраняется исторический принцип распределения квот.