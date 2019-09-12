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На севере Карелии после ЧП под Северодвинском провели замеры радиации

Инструментальные и лабораторные замеры провели в городах Кемь и Беломорск, а также акватории Белого моря

ПЕТРОЗАВОДСК, 12 сентября. /ТАСС/. Специалисты центра гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия измерили уровень радиации в двух карельских городах - Кеми и Беломорске, а также проверили уровень излучения в пробах воды Белого моря. Об этом ТАСС сообщили в управлении Роспотребнадзора по Карелии.

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"Управлением с привлечением специалистов ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия" организованы и проведены замеры мощности дозы гамма-излучения на открытой местности в г. Беломорске и в г. Кеми, а также воды Белого моря со 2 сентября по 6 сентября 2019 года", - говорится в ответе на запрос агентства.

В городах и акватории Белого моря проводились инструментальные и лабораторные замеры. По их результатам будут составлены протоколы, которые направят в карельское управление Роспотребнадзора. Об итогах исследований надзорное ведомство сообщит позднее.

Замеры уровня радиации на севере Карелии проводились в связи с публикациями в СМИ, которые со ссылкой на соцсети сообщили о возможной природной аномалии: на острове Як в Белом море в Кемском районе резко пожелтела листва. Местные жители писали об исчезновении птиц на острове, отнеся это к последствиям взрыва и выброса радиации на военном полигоне в Неноксе Архангельской области. После этого глава Карелии Артур Парфенчиков попросил МЧС провести замеры на указанных территориях. Проверка показала, что все показатели находятся в норме, а специалисты института леса КарНЦ РАН со своей стороне объяснили желтую листву скорым наступлением осени..

Теги
Парфенчиков, Артур ОлеговичРоссияКарелия
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