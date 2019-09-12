В Москве назначен новый начальник управления по контролю за оборотом наркотиков МВД

"Указом президента РФ на должность начальника управления по контролю за оборотом наркотиков Главного управления МВД России по городу Москве назначен генерал-майор полиции Янишевский Андрей Бориславович", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МВД РФ в четверг.

Андрей Янишевский родился в 1960 году в Москве, проходил службу в Вооруженных силах, затем в УВД Москворецкого райисполкома Москвы и окончил высшую юридическую заочную школу МВД СССР, а также Академию управления МВД России. С 1990 года по сентябрь 2019 года проходил службу на различных руководящих должностях - от заместителя начальника отдела по борьбе с хищениями социалистической собственности УВД Москворецкого райисполкома Москвы до начальника Санкт-Петербургского суворовского военного училища МВД России.

Предыдущий начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД РФ по Москве Юрий Девяткин был уволен со службы после задержания и возбуждения уголовного дела в отношении журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова. Также был уволен начальник управления внутренних дел по Западному административному округу ГУ МВД РФ по Москве Андрей Пучков, глава отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Андрей Щиров на время проведения проверки был отстранен от занимаемой должности, еще четверо сотрудников УВД по ЗАО уволены по итогам служебной проверки после уголовного дела в отношении журналиста.

Голунов был задержан 6 июня, ему предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков. Никулинский суд Москвы отправил его под домашний арест. 11 июня по результатам комплексных экспертиз обвинения с журналиста были сняты, его освободили.