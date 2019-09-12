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Повторный концерт Димы Билана в Самаре после неудачного выступления пройдет 29 сентября

По предварительным информации, концерт будет называться "Прости меня, Самара!"

САМАРА, 12 сентября. /ТАСС/. Повторный концерт певца Димы Билана после его неудачного выступления на Дне города состоится в Самаре 29 сентября, сообщил в четверг в Instagram губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

"Самара, простим Билана? Вчера звонила Яна Рудковская с просьбой дать возможность артисту лично извиниться перед зрителями и разрешить провести концерт. С главой города решили, что площадь Куйбышева будет предоставлена 29 сентября, несмотря на подготовку к другому масштабному мероприятию, Всемирному дню халяль", - написал губернатор.

Дима Билан, выступая на Дне города в Самаре, возмутил публику неадекватным поведением на сцене. После концерта он через социальные сети принес извинения, пообещал провести в Самаре бесплатный концерт, подарить городу детскую площадку и оборудование для лечения детей нуждающейся больнице.

После выступления жители Самары запустили электронную петицию с требованием от местных властей извиниться за приглашение на праздник Билана. По утверждению автора петиции, певец "вел себя неадекватно, не попадал в фонограмму, издавал странные звуки вместо вокала, показывал неприличные жесты".

По предварительным данным, концерт будет называться "Прости меня, Самара!".

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