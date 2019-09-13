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Reuters: похороны Мугабе пройдут 15 сентября

Бывший президент Зимбабве умер 6 сентября в возрасте 95 лет

ПРЕТОРИЯ, 13 сентября. /ТАСС/. Бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе будет захоронен на национальном кладбище в Хараре, известном как "Акр национальных героев". Об этом сообщило в пятницу агентство AFP со ссылкой на семью бывшего главы государства.

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В свою очередь агентство Reuters передает, что похороны состоятся в ближайшее воскресенье. Оно также ссылается на родных Мугабе.

"Я подтверждаю это [место захоронения]", - цитирует AFP официального представителя семьи и племянника экс-президента Лео Мугабе. Тем самым, родные Роберта Мугабе уступили пожеланию правительства страны похоронить экс-президента в национальном пантеоне. Ранее семья Мугабе настаивала, чтобы тот был предан земле в своей родной деревне в 85 км от столицы.

Как передала в свою очередь в пятницу британская телерадиокорпорация Би-би-си, накануне состоялась встреча семьи Мугабе с действующим президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой, на которой обсуждались вопросы, связанные с предстоящими похоронами.

Гроб с телом Роберта Мугабе был доставлен в минувшую среду в Хараре самолетом из Сингапура. Сейчас он выставлен на столичном стадионе "Руфаро", доступ к нему открыт всем желающим.

Официальная церемония прощания с бывшим президентом состоится в субботу, 14 сентября. Она пройдет на другой площадке - Национальном спортивном стадионе в Хараре. На ней ожидается присутствие делегаций из различных стран мира.

Роберт Мугабе умер в минувшую пятницу в возрасте 95 лет в больнице в Сингапуре после продолжительной болезни.

Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва объявил в стране траур, который продлится до тех пор, пока тело Мугабе не будет предано земле. Одновременно глава государства сообщил, что правящей партией бывшему лидеру присвоено звание национального героя.

Теги
Мугабе, РобертЗимбабвеСингапурМнангагва, Эммерсон
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