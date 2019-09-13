Reuters: похороны Мугабе пройдут 15 сентября

ПРЕТОРИЯ, 13 сентября. /ТАСС/. Бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе будет захоронен на национальном кладбище в Хараре, известном как "Акр национальных героев". Об этом сообщило в пятницу агентство AFP со ссылкой на семью бывшего главы государства.

В свою очередь агентство Reuters передает, что похороны состоятся в ближайшее воскресенье. Оно также ссылается на родных Мугабе.

"Я подтверждаю это [место захоронения]", - цитирует AFP официального представителя семьи и племянника экс-президента Лео Мугабе. Тем самым, родные Роберта Мугабе уступили пожеланию правительства страны похоронить экс-президента в национальном пантеоне. Ранее семья Мугабе настаивала, чтобы тот был предан земле в своей родной деревне в 85 км от столицы.

Как передала в свою очередь в пятницу британская телерадиокорпорация Би-би-си, накануне состоялась встреча семьи Мугабе с действующим президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой, на которой обсуждались вопросы, связанные с предстоящими похоронами.

Гроб с телом Роберта Мугабе был доставлен в минувшую среду в Хараре самолетом из Сингапура. Сейчас он выставлен на столичном стадионе "Руфаро", доступ к нему открыт всем желающим.

Официальная церемония прощания с бывшим президентом состоится в субботу, 14 сентября. Она пройдет на другой площадке - Национальном спортивном стадионе в Хараре. На ней ожидается присутствие делегаций из различных стран мира.

Роберт Мугабе умер в минувшую пятницу в возрасте 95 лет в больнице в Сингапуре после продолжительной болезни.

Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва объявил в стране траур, который продлится до тех пор, пока тело Мугабе не будет предано земле. Одновременно глава государства сообщил, что правящей партией бывшему лидеру присвоено звание национального героя.