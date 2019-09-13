Песков: возврат к работе подозреваемой в оскорблении жителей Тулуна вызовет вопросы

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Если подозреваемая в обвинениях пострадавших от паводка в Иркутской области чиновница вновь выйдет на работу в прежнем статусе, это будет поводом для вопросов к местным властям. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он отреагировал на слова журналистов о том, что чиновница, по одним данным, отстранена от исполнения обязанностей, а по другим - находится в отпуске.

"Если эта чиновница выйдет на работу в этом же качестве, то тогда это будет повод для того, чтобы задать соответствующие вопросы", - сказал Песков.

Запись, на которой женщина с голосом, похожим на голос начальника управления пресс-службы и информации правительства Иркутской области Ирины Алашкевич, в грубой форме высказывается о людях, пострадавших от паводков, появилась в соцсетях и телеграм-каналах в середине августа. На записи женский голос говорит о том, что на предыдущую встречу с посетившим Иркутскую область Владимиром Путиным пришли плохо одетые люди, у которых "два класса образования". Женщина утверждает также, что в пунктах временного размещения "они сидят в тепле, <…> с теплым туалетом, с чистой постелью - то, чего у них не было в их хлеву". Эксперты уже обнаружили признаки монтажа в аудиозаписи. Глава региона Сергей Левченко сообщил журналистам, что власти запросили повторную экспертизу. Сама Алашкевич заявила ТАСС, что считает запись сфальсифицированной, но ожидает заключения экспертов.

В сентябре один из пострадавших от паводка поднял вопрос об этом инциденте на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Тогда глава государства заявил: "Если она так сказала, то она непорядочный человек". "Я не хочу выражаться нецензурно, но она этого заслуживает", - добавил глава государства. Он выразил надежду, что Левченко примет в отношении нее соответствующее решение.