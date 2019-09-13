Павел Лобков займется научно-популярным проектом на телеканале "Пятница"

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Российский журналист Павел Лобков, который в конце сентября планирует уйти с телеканала "Дождь", примет участие в проекте телеканала "Пятница", связанном с наукой. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе "Пятницы".

"Да, мы подтверждаем, что Павел Лобков выйдет на телеканал "Пятница" и займется научно-популярным проектом", - сказали в пресс-службе телеканала.

Журналист работал на каналах ТРК "Петербург" и НТВ. С 2012 года пришел на "Дождь", где вел программы "Бремя новостей", "Ездим дома" и вечернее шоу "Здесь и сейчас".

В четверг Лобков сообщил, что в конце сентября покинет телеканал "Дождь".