Покрас Лампас назвал варварством серию удалений граффити в Москве

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Удаление известных граффити-работ, которое началось на этой неделе в Москве в связи с новым постановлением о нанесении таких рисунков, является следствием серьезной недоработки властей. Такое мнение ТАСС высказал художник-каллиграф Покрас Лампас (Арсений Пыженков).

"Я слежу за этим, считаю, что это ужасно, это большая недоработка, потому что за этот месяц с момента принятия новых правил до начала закрашивания было время подготовить список фасадов (список граффити на фасадах - прим. ТАСС), которые имеют культурную ценность для Москвы и художественную ценность для современного искусства. Из-за того, что никто не идет на коммуникацию или она замедленная, происходят такие варварские действия", - сказал Лампас.

Он призвал столичный департамент культуры объединить усилия с художниками, работы которых есть на фасадах в городе, и создать единый список работ, которые должны быть сохранены. По мнению Лампаса, закрашенные граффити представляли ценность для города. "Эти работы и были сделаны для города, например, фасады, сделанные в рамках фестиваля "Лучший город земли", который согласовывался городом", - добавил он.

10 сентября сообщалось, что на улице Гиляровского в столице проводится работа по закрашиванию граффити с изображением абстрактного пейзажа, созданного художником Nootk на стене дома 10, строение 3 в рамках фестиваля "Лучший город Земли". В префектуре ЦАО ТАСС сообщили, что рисунок закрашивают из-за несоответствия новым правилам нанесения граффити. В префектуре пояснили, что, согласно постановлению правительства, не соответствующие новым правилам граффити должны быть удалены, а в случае соответствия инициатор нанесения или собственник здания должен подать заявку в департамент ЖКХ для сохранения изображения.

Впоследствии телеграм-канал "Московские новости" также сообщал об удалении с фасадов граффити в виде портрета режиссера Станиславского у метро Бауманская и работы "Послание" на улице Рождественка. Комментариями Мосжилинспекции ТАСС пока не располагает.

Постановление о нанесении граффити

Постановление об утверждении правил нанесения граффити на здания в столице правительство Москвы выпустило 16 июля 2019 года. Ранее таких правил не было.

Согласно нормам, рисунки должны быть посвящены выдающимся личностям, историческим событиям, науке, искусству или спорту. Они не должны содержать призывы к насилию и жестокости, потреблению наркотиков, порочить чью-то честь или достоинство, отражать информацию рекламного или порнографического характера.

Дизайн-проекты граффити будут согласовывать территориальные органы управления, департамент СМИ и рекламы, департамент культуры, департамент культурного наследия, департамент ЖКХ, комитет по архитектуре и градостроительству, департамент городского имущества. Госжилинспекция будет принимать работы.