На восстановление школ и детсадов в Приангарье направят 6,4 млрд рублей до 2023 года

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Объем средств, направленных за пять лет на строительство и ремонт образовательных учреждений на территориях Иркутской области, пострадавших при паводках, составит 6,4 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минстроя России.

"На строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов образования в Иркутской области, пострадавших от паводков в июне - июле этого года, направят 6,4 млрд рублей до 2023 года",- говорится в сообщении с пояснением, что соответствующее решение было принято на заседании правительства РФ 12 сентября, где была одобрена комплексная федеральная программа восстановления жилья, объектов связи, коммунальной инфраструктуры, административных зданий и сооружений, поврежденных или утраченных в результате наводнения в регионе.

Поясняется, что всего в рамках подпрограммы предполагается построить 19 объектов образования, капитально отремонтировать - 17 объектов. Будет построено девять школ, восемь детских садов, один спортивный зал и одно здание техникума.

Из федерального бюджета на эти цели направят 3 млрд 223 млн рублей, из средств консолидированного бюджета Иркутской области - 1 млрд 437 млн рублей, и 1 млрд 470 млн рублей планируется привлечь из внебюджетных источников.

Всего на выполнение комплексной программы восстановления Иркутской области после паводка будет направлено свыше 41 млрд рублей, из них 15 млрд уже выделено на восстановление жилья взамен утраченного или поврежденного. Всего в программу включено 211 объектов, требующих восстановления.