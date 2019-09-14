Освобожденный на Украине экс-депутат участвует в первой сессии заксобрания Севастополя

СЕВАСТОПОЛЬ, 14 сентября. /ТАСС/. Бывший депутат городского совета Севастополя Владимир Галичий, который был освобожден благодаря обмену удерживаемыми лицами между Россией и Украиной, принимает в субботу участие в первой сессии законодательного собрания города нового созыва, передает корреспондент ТАСС.

Галичий вернулся в Севастополь в пятницу. Он встретился с депутатом Госдумы Дмитрием Беликом, который участвовал в работе по освобождению севастопольцев, и получил приглашение врио губернатора Михаила Развожаева на первую сессию обновленного парламента.

"Хотел бы поприветствовать Галичего Владимира Алексеевича, который вернулся из заключения на Украине", - сказал депутат заксобрания Василий Пархоменко, председательствующий в парламенте до избрания спикера.

Он напомнил, что Галичий почти четыре года "находился в застенках по надуманному обвинению".

Галичий, который в 2014 году голосовал за проведение референдума о присоединении Севастополя к России, был задержан 22 сентября 2015 года на КПП "Каланчак" при возвращении с Украины в Севастополь. После задержания его доставили в Киев, где суд обвинил Галичего в измене родине; 520 дней мужчина пребывал в Лукьяновском СИЗО, неоднократно оказывался в карцере, а последние полтора года находился под домашним арестом.

Москва и Киев 7 сентября провели обмен удерживаемыми лицами по формуле "35 на 35". Подготовка обмена активизировалась после избрания на пост президента Украины Владимира Зеленского. Активная фаза переговоров и оформления юридических процедур в отношении граждан двух стран, которых планировалось включить в список, началась летом. 5 сентября президент России Владимир Путин заявил, что обмен будет масштабным и может стать шагом в сторону нормализации двусторонних отношений.