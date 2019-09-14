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Главы ряда стран и правительств поздравили Медведева по телефону с днем рождения

Российскому премьеру исполняется 54 года

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Главы зарубежных стран и правительств поздравили премьер-министра РФ Дмитрия Медведева с 54-летием, сообщает в субботу пресс-служба кабмина.

"По телефону председателя правительства России поздравили президент Сербии Александр Вучич, премьер-министр Белоруссии Сергей Румас, премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев и премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов", - говорится в сообщении.

"Получены также поздравительные послания и телеграммы президента Азербайджана Ильхама Алиева, первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, президента Южной Осетии Анатолия Бибилова, премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна, премьер-министра Таджикистана Кохира Расулзода и других глав государств и правительств", - добавили в пресс-службе правительства.

Отмечается, что поздравления в адрес премьера продолжают поступать.

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