Главы ряда стран и правительств поздравили Медведева по телефону с днем рождения

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Главы зарубежных стран и правительств поздравили премьер-министра РФ Дмитрия Медведева с 54-летием, сообщает в субботу пресс-служба кабмина.

"По телефону председателя правительства России поздравили президент Сербии Александр Вучич, премьер-министр Белоруссии Сергей Румас, премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев и премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов", - говорится в сообщении.

"Получены также поздравительные послания и телеграммы президента Азербайджана Ильхама Алиева, первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, президента Южной Осетии Анатолия Бибилова, премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна, премьер-министра Таджикистана Кохира Расулзода и других глав государств и правительств", - добавили в пресс-службе правительства.

Отмечается, что поздравления в адрес премьера продолжают поступать.