"Красавиа" доставит пассажиров севшего в Красноярске самолета резервным бортом

КРАСНОЯРСК, 15 сентября. /ТАСС/. Авиакомпания "Красавиа", самолет которой вынужден был прервать рейс из-за неисправности двигателя, направила резервный борт в Красноярск для доставки пассажиров в Омск и Уфу. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе авиакомпании.

"В 5:02 UTC (всемирное координированное время, 8:02 мск) они приземлились в Красноярске, вылет запланирован на 10:30 UTC (13:30 мск). В данный момент за ними летит резервный борт, который продолжит выполнение рейса", - сказал представитель компании

Самолет Як-42, на борту которого находились, по предварительным данным, 116 пассажиров, следовал рейсом Талакан - Красноярск - Омск - Уфа. Неподалеку от Красноярска у самолета возникли проблемы с двигателем. Посадка прошла успешно.