Власти Башкирии рассказали о семье подозреваемой в убийстве младшей сестры

УФА, 15 сентября. /ТАСС/. Девушка из города Салавата в Башкирии и ее малолетняя сестра, в убийстве которой она подозревается, воспитывались в приемной многодетной семье, которая считается благополучной. Об этом в воскресенье ТАСС сообщила уполномоченный по правам ребенка в республике Милана Скоробогатова.

"Девочки из приемной семьи, в семью приемную пришли с 2017 года. Приемные родители очень интеллигентные, современные люди, у них трое детей, старшие учатся в колледжах, младшему мальчику три года. Приемные дети первоначально были переданы родной тете после изъятия, но женщина по состоянию здоровья переехала в южный регион. Тогда их забрала приемная семья, женщины были подругами", - сказала Скоробогатова.

По ее словам, старшая девочка "великолепно училась в кадетской школе", имела хорошие характеристики. Младшая девочка пошла в первый класс. "В понедельник мы выезжаем туда, чтобы как-то понять, что было недообследовано", - сказала Скоробогатова.

Отвечая на вопрос о возможных причинах инцидента, уполномоченный предположила, что "все было родом из детства, слишком тяжело она, наверное, прожила свою жизнь, что вот таким образом это проявилось, я думаю, это вот как раз травма детства".

"С ребятами в кадетской школе работает психолог, девочка очень хорошо училась, у них были достаточно ровные отношения, по характеристике, которая есть. Учитывая, что у нее выпускной класс, я так думаю, что в ближайшее время будет восстановлен процесс ее обучения. Потому что, я думаю, она не меньший шок испытывает, поэтому обязательно восстановим ей - это я под свой личный контроль возьму - образовательный процесс", - сказала Скоробогатова.

Инцидент в Салавате

В воскресенье пресс-служба следственного управления СКР по региону сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении 17-летней девушки по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего"). Следствие установило, что 13 сентября подозреваемая решила успокоить девочку, поскольку та сильно капризничала и мешала ей учить уроки. Она завела девочку в баню, засунула ее голову в таз с водой и удерживала некоторое время. Девочка захлебнулась и умерла.

Как уточнили в ведомстве, девушку задержали, с ней проводят следственные действия, решается вопрос об избрании ей меры пресечения.