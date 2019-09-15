Дамбу в Петербурге открыли

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 сентября. /ТАСС/. Затворы комплекса защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга от наводнений открыты, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе городского главка МЧС.

В воскресенье вечером затворы КЗС были закрыты на двух судопропускных и шести водопропускных сооружениях в связи с усилением ветра и неблагоприятным прогнозом синоптиков. Ожидалось повышение уровня воды в районе комплекса на 1,5-1,6 м, до опасных значений.

"В 00:38 мск 16 сентября затворы комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений полностью открыты", - сказал собеседник агентства.

Как сообщили ТАСС в Северо-Западном управлении по гидрометеорологии, в воскресенье вечером уровень осадков оставался в пределах нормы (5-8 мм), в понедельник ожидается снижение показателя до 3-5 мм.

Комплекс защитных сооружений Петербурга - дамба на Финском заливе длиной более 20 км. Она предназначена для регулирования уровня воды в акватории Невской губы. По дамбе также проходит автомобильная дорога до Кронштадта.