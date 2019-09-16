Медведев и Ли Кэцян посетили музей-заповедник Павловск

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и премьер Госсовета КНР Ли Кэцян с супругами посетили Государственный музей-заповедник Павловск в преддверии 24-й регулярной встречи глав правительств России и Китая, которая пройдет 17 сентября в Санкт-Петербурге.

Медведев и Ли Кэцян осмотрели основные залы Павловского дворца, а также ознакомились с его коллекцией. Музей Павловска хранит оригинальные экспонаты, принадлежавшие императору Павлу I и его супруге Марии Федоровне. В 1990 году дворцово-парковый ансамбль вошел в перечень объектов культурного наследия, находящихся под защитой ЮНЕСКО. В частности, в проведенную для российского и китайского премьеров экскурсию были включены экспонаты из коллекции западноевропейской живописи, русской портретной живописи, русского пейзажа, фарфора XVIII-XIX веков.

По окончании осмотра экспозиции музея состоялся неформальный обед, в котором приняли участие Дмитрий и Светлана Медведевы, Ли Кэцян и его супруга Чэн Хун.

Ли Кэцян находится в России по приглашению Дмитрия Медведева 16-18 сентября. Основные переговоры в рамках 24-й регулярной встречи глав правительств России и Китая состоятся в Санкт-Петербурге 17 сентября и пройдут в Константиновском дворце в Стрельне. С российской стороны в мероприятии будут участвовать члены правительства, а также представители бизнеса. По итогам переговоров планируется подписание ряда межправительственных и межведомственных документов.