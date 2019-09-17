В России создана система пролонгированной психологической помощи пострадавшим от ЧС

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Система пролонгированной психологической помощи пострадавшим от чрезвычайных ситуаций создана в России, но она нуждается в улучшении. Об этом в интервью ТАСС сообщила директор Центра экстренной психологической помощи (ЦЭПП) МЧС России Юлия Шойгу.

По ее словам, недостаточно просто приехать на место чрезвычайной ситуации и оказать помощь на этапе аварийно-спасательных работ и ликвидации последствий ЧС, потому что людям, потерявшим своих близких, пострадавшим от катастрофы, может и в дальнейшем понадобиться психологическая поддержка.

"Мы выстроили взаимодействие с психологическими региональными службами, муниципальными службами, кризисными центрами на местах. Сейчас в каждом регионе определены центры, которые занимаются оказанием пролонгированной помощи в случае чрезвычайных ситуаций, прописан регламент нашего взаимодействия, каким образом мы передаем ситуацию из ведения психологов МЧС в ведение гражданских специалистов, - рассказала Шойгу. - В целом можно сказать, что система пролонгированной помощи существует, она работает".

По ее мнению, это направление еще нуждается в развитии, так как пока не все проблемы решены. "Центры [оказания такой помощи] неравномерно представлены на территории нашей страны, специалисты, которые могут и готовы работать с тяжелыми последствиями бедствий и катастроф, имеют разный уровень подготовки. Но постепенно он повышается, формулируются и требования в этой области деятельности", - пояснила руководитель центра. Вместе с тем она обратила внимание на то, что и такая помощь должна быть ограничена по времени. "Задача психологов не сопровождать людей всю жизнь, а все-таки сделать так, чтобы они в какой-то момент перестали нуждаться в помощи специалистов и вернулись к нормальной жизни. Я противник создания многолетних, очень долгих программ. Пролонгированные программы нужны, но при их формировании необходимо понимание, какую задачу и за какой период необходимо решить", - отметила Юлия Шойгу.

Она считает, что большое значение имеет своевременность оказания психологической помощи в первые часы во время крупных катастроф. "Как показал многолетний опыт, чем раньше оказывается психологическая помощь, тем больше шансов у человека пережить трагедию. Переживание - это важный, необходимый процесс, но драму можно пережить, а можно и не пережить. Поэтому, чем раньше человеку будет оказана помощь, тем больше шансов у него вернуться к нормальной счастливой жизни", - сказала она.